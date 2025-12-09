Assemblea dei commercialisti di Perugia | Siamo l' anello di congiunzione tra privati aziende e istituzioni
Si è tenuta a Perugia l’assemblea generale degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia, consueto appuntamento di fine anno per l’approvazione del bilancio preventivo 2026. Ad aprire l’incontro è stata la dottoressa Miriam Sartini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Venerdì l'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Commercialisti, il presidente Soave: "Ci stiamo impegnando per attrarre i giovani"
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ODCEC di Udine. . Dal confronto sulla #riforma dell’art. #2407 c.c. alla festa dell’#assemblea e delle #premiazioni : in pochi secondi di video proviamo a raccontare il lavoro, la responsabilità e il senso di - facebook.com Vai su Facebook
Commercialisti: assemblea della Cassa approva budget 2026, 40 mln per assistenza - L'assemblea dei delegati della Cassa Dottori Commercialisti, ente di previdenza e assistenza della categoria, ha approvato il budget 2026 e la seconda ... Lo riporta borsaitaliana.it
