Assegno di inclusione dicembre 2025 | pagamento in arrivo prima di Natale Le date
Buone notizie a dicembre per tutti i beneficiari dell’ Assegno di Inclusione: il pagamento del sussidio sarà effettuato in anticipo, prima delle festività natalizie. Tempistiche utili in un periodo in cui le spese aumentano, causa scadenze di pagamenti, imposte e regali per amici e parenti. L’INPS ha infatti diffuso il calendario ufficiale delle ricariche, indicando con precisione le date previste, sia per chi aspetta la prima erogazione dell’ADI sia per chi lo riceve già ogni mese. Ecco allora cosa prevede il programma di dicembre 2025 e come funzionerà l’accredito sulla Carta di inclusione. Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
