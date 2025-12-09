Assalto all’Albero dei tanti record Rispettata la storica tradizione Da rivedere la gestione dei turisti

La 45ª accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo si è confermata come un evento imperdibile, rispettando la storica tradizione. L’installazione, visibile dal versante eugubino del Monte Ingino, rimarrà accesa fino ai primi di gennaio, attirando numerosi visitatori e ponendo l’accento sulla necessità di rivedere la gestione dei flussi turistici.

È passata agli annali anche la 45esima accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo, che nella serata di domenica si è nuovamente stagliato sul versante eugubino del Monte Ingino e lo farà per tutti i giorni fino ai primi di gennaio. Una giornata di grande festa ma che ha lasciato aspetti positivi e negativi da sottolineare e sui quali ragionare per il futuro.Si parla di accensione da record e lo ha fatto anche il presidente del Comitato “Albero di Natale più grande del mondo“, Simone Pierotti, emozionato dopo la sua prima volta in questo ruolo: "Da quarantacinque anni realizziamo un simbolo universale di pace e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it