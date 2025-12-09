Assalto al pullman Juve ricorso e ko a tavolino | il precedente

L'assalto al pullman della Juventus e il ricorso che ha portato a una sconfitta a tavolino sono al centro delle polemiche, facendo emergere un precedente rilevante. Gli episodi avvenuti prima della partita Napoli-Juventus hanno acceso il dibattito tra tifosi e istituzioni, in un contesto di grande attualità calcistica e tensioni nel prepartita.

Gli episodi del prepartita a Napoli sotto i riflettori, lamentele del tifo bianconero: c’è un precedente Non ha tradito le attese, Napoli-Juventus, gara emozionante e piena di tanti spunti. Al ‘Maradona’ è andato in scena un match vibrante, vinto per 2-1 dai partenopei. Partita gestita bene e senza troppi affanni dall’arbitro La Penna, ma non sono mancate le polemiche, soprattutto per il pre gara, con il pullman bianconero colpito da un lancio di oggetti. Un episodio esecrabile, del quale la tifoseria si è molto lamentata. Chiedendo un intervento deciso della giustizia sportiva, nonostante la società non abbia alzato particolarmente la voce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Assalto al pullman Juve, ricorso e ko a tavolino: il precedente

