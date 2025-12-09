L’ Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo interno e sospeso Roberto Palumbo, primario di nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio, attualmente ai domiciliari dopo essere stato arrestato nell’ambito di un’indagine per corruzione che coinvolge complessivamente 12 persone. Palumbo è stato arrestato in flagranza mentre intascava una tangente di circa 3 mila euro dall’imprenditore Maurizio Terra, attivo nel settore delle apparecchiature per la dialisi, anch’egli fermato. Gli accertamenti della procura ruotano attorno a un giro di mazzette collegate alla gestione dei pazienti dimessi e al loro trasferimento verso centri dialisi privati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Asl Roma 2, aperto un fascicolo e sospeso il primario arrestato per corruzione