Asian Le Mans Series 2025-2026 | tutte le gare in diretta e in chiaro su IlSole24OreTV grazie alla partnership con Cetilar Racing

Una nuova stagione di motorsport internazionale si prepara a partire con un’importante novità per il pubblico italiano. Cetilar Racing e il Gruppo 24 ORE hanno annunciato un accordo che garantirà la trasmissione in chiaro e in diretta di tutte le gare dell’ Asian Le Mans Series 2025-2026 su IlSole24OreTV, il canale televisivo del Gruppo disponibile sul digitale terrestre (canale 246) e su Samsung TV Plus. La collaborazione rappresenta un passo decisivo per ampliare la diffusione delle competizioni endurance nel nostro Paese e valorizza la presenza italiana nel campionato, visto che Cetilar Racing è l’unico team tricolore al via nella classe di vertice, la LMP2. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com