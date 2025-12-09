Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025

Tivvusia.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 8 dicembre 2025, secondo i dati rilasciati da Auditel, Rai conferma la sua posizione di leadership. Nella prima serata, l’insieme dei programmi della rete pubblica ha totalizzato 7.371.927 spettatori, pari al 36,2% di share. Guardando all’intera giornata, la Total Audience registra 3.355.524 spettatori con uno share del 37%. In seconda serata lo share cresce ulteriormente, arrivando al 38,7% con 3.661.922 spettatori, segno di una fidelizzazione solida del pubblico anche nelle ore più tarde. Prima serata: i programmi più seguiti su Rai. Ecco i dati di ascolto dei principali programmi trasmessi nella fascia serale: Rete Programma Spettatori Share Rai 1 Sandokan 4. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ascolti tv total audience luned236 8 dicembre 2025

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 2 Ottobre 2025. Fenomeno La Forza di una Donna (+79K) che passa dal 25.79 al 26.22%

Ascolti TV Total Audience | Lunedì 6 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+98K) davanti a tutti

Ascolti TV Total Audience | Domenica 12 Ottobre 2025. Amici (+93K) cresce più di tutti

ascolti tv total audienceAscolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025 - Nella rilevazione della Total Audience di lunedì 8 dicembre 2025, rilasciata da Auditel, Rai continua a mantenere la leadership. Lo riporta quilink.it