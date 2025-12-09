Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025 La Forza di una Donna segna la crescita maggiore +52K

Nella serata di lunedì 8 dicembre 2025, Rai1 conferma il suo primato con Sandokan, seguito da 4.660.000 spettatori nel primo episodio ( 25,4% di share ) e 4.259.000 spettatori nel secondo ( 30,44% ). Su Canale 5, Grande Fratello registra 1.620.000 spettatori con il 13,72% di share, mentre il Night sale a 811.000 spettatori e il 22,87%. Gli altri programmi principali della serata registrano i seguenti ascolti: 1917 su Rai2 con 460.000 spettatori ( 2,57% ), Fast X su Italia1 con 918.000 ( 5,76% ), Lo Stato delle Cose su Rai3 con 944.000 ( 6,18% ) e Quarta Repubblica su Rete4 con 561.000 ( 4,26% ). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

"La Forza di una Donna" segna la crescita maggiore (+52K)