Ascolti tv Rai Sandokan tocca 4,5 milioni di spettatori e il 30,5% di share
Le nuove storie della tigre della Malesia riconfermano il successo di ‘ Sandokan ‘, i cui due episodi in onda ieri in prima serata su Rai 1 hanno raggiunto rispettivamente il 25,4% di share con 4 milioni 569 mila spettatori e il 30,5% di share con 4 milioni 227 mila spettatori. Su Rai 2 il film drammatico di Sam Mendes ‘1917’ realizza il 2,6 % di share e 458 mila spettatori, su Rai 3 Massimo Giletti con ‘Lo Stato delle Cose’ si attesta al 6,2 % di share e 932 mila spettatori. Ottimi riscontri per la seconda serata di Rai 1 con ‘Storie di sera’ che nella prima parte raggiunge il 18% di share e 1 milione 781 mila spettatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it
