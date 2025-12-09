Ascolti tv lunedì 8 dicembre | Sandokan Grande Fratello Fast X

Ecco gli ascolti tv di lunedì 8 dicembre 2025: i programmi più seguiti della serata, tra cui Sandokan su Rai 1, Grande Fratello e Fast X. Scopri i dati di ascolto, l’auditel e lo share dei principali contenuti trasmessi ieri sera sul piccolo schermo.

Ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 8 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Sandokan. Su Rai 2 1917. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Fast X. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 8 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, Fast X

Approfondisci con queste news

Ascolti del lunedì..Anche questi erano pieni di polvere sullo scaffale - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv dell’8 novembre, guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales - È di nuovo sfida tra Rai e Mediaset: prosegue la guerra degli ascolti della prima serata del sabato sera, in un acceso scontro tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales. Scrive dilei.it