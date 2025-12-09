Ascolti TV lunedì 8 dicembre | Sandokan cala leggermente ma è ancora la Tigre della prima serata

La Tigre della Malesia di Can Yaman tiene incollati milioni di telespettatori davanti alla TV anche nel secondo appuntamento e sbaraglia tutti gli avversari. Gli ascolti TV della Festa dell'Immacolata. Lunedì 8 dicembre è stato un giorno di festa anche davanti alla TV. A prendersi la scena in questo caso è stato ancora una volta Sandokan. La nuova serie evento di Rai 1 con Can Yaman, infatti, soffre un leggerissimo calo ma porta a casa ancora numeri importanti, consolidando il ruolo di grande fenomeno di questa stagione televisiva targata Rai. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti TV dell'8 dicembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ascolti TV lunedì 8 dicembre: Sandokan cala leggermente ma è ancora la Tigre della prima serata

