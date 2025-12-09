Ascolti TV | Lunedì 8 Dicembre 2025

Non c'è giorno festivo che regga quando in televisione arriva Sandokan. L'attesissimo reboot con Can Yaman nei panni della nuova Tigre della Malesia ha monopolizzato l'attenzione del pubblico, trascinando Rai1 in una serata in cui la concorrenza era tutt'altro che debole. A sfidarlo c'era infatti il Grande Fratello guidato da Simona Ventura, ormai in piena corsa verso la finale. In parallelo, le altre reti hanno mantenuto la loro programmazione tradizionale del lunedì sera. Su Rete4 è andato in onda Quarta Repubblica con Nicola Porro, mentre Rai3 ha trasmesso un nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti tornato in video dopo la nota aggressione subita.

