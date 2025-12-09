Ascolti TV | Lunedì 8 Dicembre 2025 Sandokan in calo ma domina 27.6%

Nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan ha interessato 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della semifinale ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 1917 intrattiene 458.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Fast X incolla davanti al video 911.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 932.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 557.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 911.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 676. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

