Ascolti TV | Lunedì 8 Dicembre 2025 Sandokan in calo ma domina 27.6%

Davidemaggio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan  ha interessato 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della semifinale ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  1917  intrattiene 458.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1  Fast X  incolla davanti al video 911.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna 932.000 spettatori (6.2%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza 557.000 spettatori (4.3%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge 911.000 spettatori e il 5%. Su Tv8  GialappaShow  ottiene 676. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 8 dicembre 2025 sandokan in calo ma domina 276

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 8 Dicembre 2025. Sandokan in calo ma domina (27.6%)

Scopri altri approfondimenti

Ascolti TV ieri sera, 8 dicembre 2025: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello? - Ecco i programmi più visti della serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025 ... Da money.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 8