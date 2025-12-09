Ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025 | Sandokan Grande Fratello Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Gli ascolti televisivi di lunedì 8 dicembre 2025 vedono una sfida tra Rai 1 e Canale 5, con i programmi “Sandokan” e “Grande Fratello” in prima linea. Ecco i dati Auditel che rivelano quale tra i due ha conquistato il pubblico, insieme alle performance di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Ascolti tv di lunedì 8 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Sandokan ” contro il “ Grande Fratello “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 8 dicembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Sandokan vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 8 dicembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Sandokan” contro “Grande Fratello”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025: Sandokan, Grande Fratello, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Contenuti che potrebbero interessarti

Ascolti del lunedì..Anche questi erano pieni di polvere sullo scaffale - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv dell’8 novembre, guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales - È di nuovo sfida tra Rai e Mediaset: prosegue la guerra degli ascolti della prima serata del sabato sera, in un acceso scontro tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales. Segnala dilei.it