Ascolti TV | Lunedì 8 Dicembre 2025 Sandokan cala ma resta al comando con il 27,6%

Nella serata di lunedì 8 dicembre 2025, Rai1 si conferma leader grazie a Sandokan, che ha raccolto 4.424.000 spettatori pari al 27,6% di share. Su Canale5, Grande Fratello, in piena corsa verso la finale, ha registrato uno share inferiore, confermandosi comunque tra i programmi più seguiti della serata. Su Rai2 il film 1917 ha intrattenuto 458.000 spettatori con il 2,6% di share, mentre su Italia1 l'azione di Fast X ha raccolto 911.000 spettatori pari al 5,8%. Su Rai3, Lo Stato delle Cose ha ottenuto 932.000 spettatori (6,2%), mentre su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro ha totalizzato 557.

