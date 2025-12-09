Milano, 9 dicembre 2025 - Un’Immacolata avvolta nel grigiore di dati Auditel sconfortanti, quella dei vertici Mediaset. A vincere la gara degli ascolti tv della Prima serata di lunedì 8 dicembre è stata la fiction ‘Sandokan’ su Raiuno, che ha totalizzato uno share del 27,6% e incollato alla tv ben 4 milioni 424mila spettatori. Un risultato eccellente, ma comunque in calo di circa 2 punti e mezzo rispetto a quelli della prima puntata. Numeri che però sono bastati, largamente peraltro, a far vincere la serata alla fiction. Come è andato il Grande Fratello. Se la passa decisamente peggio il Grande Fratello: la semifinale del reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5 è uscita a brandelli dalla lotta per gli ascolti di lunedì 8 dicembre con uno share del 13,6% e una media di un milione 586mila telespettatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ascolti tv ieri 8 dicembre, ‘Sandokan’ doppia il Grande Fratello: finale di edizione inglorioso per il reality show