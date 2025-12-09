Ascolti Tv i dati Auditel di lunedì 8 dicembre 2025 | dominio di Sandokan migliora il Grande Fratello
Scopriamo insieme i dati Auditel degli ascolti tv di lunedì 8 dicembre 2025, ecco quale programma ha tenuto gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Ascolti tv 24 ottobre 2025: Tale e Quale Show (20.1%), Tradimento (15.1%), Affari Tuoi (22.1%), La Ruota della Fortuna (25.1%) | Dati Auditel
Ascolti tv lunedì 15 settembre 2025: Imma Tataranni, Temptation Island e poi…, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv, i dati del 15 settembre 2025
Canale 5 sparisce dagli ascolti TV, ecco perché mancano i dati di Ruota della Fortuna e GF Vai su X
? ULTIM'ORA - Canale 5 sparisce dagli ascolti TV, ecco perché mancano i dati di Ruota della Fortuna e GF ? - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle ascolti tv ieri lunedì 8 dicembre: Sandokan ancora sul podio ma calano gli ascolti (27%). Mancano i dati Auditel di Canale 5 - Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 8 dicembre, ha offerto ai telespettatori reality show e fiction. Scrive ilmessaggero.it
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily