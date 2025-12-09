Ascolti TV dell’8 dicembre è il giorno di Sandokan La Rai respira dopo De Martino

Gli ascolti TV dell’8 dicembre riflettono l’attenzione del pubblico verso diversi programmi, con Sandokan protagonista assoluto su Rai1 e il Grande Fratello di Simona Ventura che si avvicina alla conclusione. La presenza di Can Yaman nel ruolo della celebre Tigre della Malesia ha catturato l’interesse degli spettatori, creando un confronto tra due produzioni molto diverse.

Non c'è giorno di festa che tenga quando in tv c'è Sandokan. Il nuovo fenomeno televisivo, in onda su Rai1 con Can Yaman nelle vesti della novella Tigre della Malesia, si è scontrato con il Grande Fratello di Simona Ventura, che procede rapidamente verso la finale. Sulle altre Reti, abbiamo invece assistito alla consueta programmazione attesa per il lunedì sera. Su Rete4 abbiamo infatti visto Quarta Repubblica con Nicola Porro, mentre su Rai3 è stata trasmessa una nuova puntata de Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, in onda dopo l'aggressione subita.