Ascolti TV 9 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 9 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 9 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 9 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Sandokan, mentre Canale 5 ha risposto con Il Grande Fratello. Italia 1 ha offerto Fast X, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Quarta Repubblica e La Torre di Babele. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
