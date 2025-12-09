Ascolti Serie A boom su Dazn nella 14a giornata di Serie A! Napoli Juventus trascina l’audience | oltre 6.5 milioni di spettatori nell’ultimo turno di campionato

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti Serie A, boom su Dazn: oltre 6,5 milioni di spettatori nel weekend! Il big match del Maradona Napoli Juventus, supera i dati della scorsa stagione DAZN ha registrato numeri di altissimo livello nel weekend dedicato alla 14ª giornata di Serie A Enilive, confermando il crescente interesse del pubblico italiano verso il massimo campionato. I . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ascolti serie a boom su dazn nella 14a giornata di serie a napoli juventus trascina l8217audience oltre 65 milioni di spettatori nell8217ultimo turno di campionato

© Calcionews24.com - Ascolti Serie A, boom su Dazn nella 14a giornata di Serie A! Napoli Juventus trascina l’audience: oltre 6.5 milioni di spettatori nell’ultimo turno di campionato

ASCOLTI SERIE A 3° GIORNATA: DUE PARTITE SUPERANO IL MILIONE, OK LA ROMA E IL NAPOLI

Serie A, ascolti record su Dazn: la terza giornata è la più vista di sempre

Ascolti 3a Giornata Serie A 2025/26 DAZN: sfiorati i 6 milioni di spettatori, Juventus-Inter il traino

ascolti serie boom daznDazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: secondo miglior risultato del girone d’andata. Ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve - Ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve DAZN ha registrato ottimi ascolti nel corso del weekend cal ... Da juventusnews24.com