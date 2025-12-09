Ascesa e caduta di Raul L’azzardo come stile di vita La Ferruzzi e l’Enimont poi quel colpo di pistola

L'articolo esplora la parabola di Raul, tra successi e crisi, e il suo stile di vita improntato all’azzardo. Attraverso i legami con la Ferruzzi e l’Enimont, e momenti chiave come il fidanzamento con Idina, Cesare Peruzzi narra eventi che segnano un percorso fatto di ambizioni, scelte rischiose e incontri decisivi.

"Il giorno in cui Raul si fidanza ufficialmente con Idina", racconta Cesare Peruzzi, Serafino Ferruzzi porta il futuro genero al porto. Lì sta sorgendo il primo silos in cemento della Ferruzzi. "Questo è l’inizio di una grande espansione", dichiara Serafino. "Se vuoi, ti prendo a lavorare con me". Raul Gardini accetta. Rinuncia a laurearsi in agraria a Bologna per lanciarsi anima e corpo nell’avventura della neonata Cementi Ravenna, di cui il padre gli ha acquistato una quota del 10%: ecco, in poche righe estratte da ’Raul Gardini’, il libro di Turani e Rattazzi uscito nel 1990, uno dei pochi capisaldi bibliografici sull’impero Ferruzzi, come iniziò negli anni 50 (Gardini sposò Idina Ferruzzi nel ‘57) il percorso del ‘Corsaro’ all’interno di quell’impero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascesa e caduta di Raul. L’azzardo come stile di vita. La Ferruzzi e l’Enimont, poi quel colpo di pistola

Scopri altri approfondimenti

Su Netflix "Dahmer – Mostro: la storia vera del cannibale di Milwaukee". La miniserie, solo per stomaci forti, ricostruisce in dieci episodi l’ascesa e la caduta del famigerato Mostro di Milwaukee o Cannibale di Milwaukee, che compì il suo primo omicidio ad a - facebook.com Vai su Facebook

Ascesa e caduta di Raul. L’azzardo come stile di vita. La Ferruzzi e l’Enimont, poi quel colpo di pistola - La vita a mille all’ora di Gardini, l’imprenditore le cui imprese resero grande. Come scrive ilrestodelcarlino.it