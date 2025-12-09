Arte sport e inverno La mostra Fuoripista

La mostra Fuoripista unisce arte, sport e inverno, offrendo un viaggio tra le discipline olimpiche attraverso molteplici prospettive. Un allestimento innovativo che combina creatività e movimento, invitando il pubblico a esplorare l’universo olimpico sotto luci nuove e sorprendenti. Un’esperienza coinvolgente che celebra la bellezza e la tensione delle competizioni in un contesto artistico e multidisciplinare.

Un allestimento che esplora l’universo delle discipline olimpiche da diverse prospettive e con diverse forme. Fino all’8 febbraio lo spazio Gres Art 671 di Bergamo ospita la mostra Fuoripista - Arte, sport e inverno aperta in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La grande collettiva curata da 2050+, che attraversa secoli e discipline sfidando l’idea di come si fa una mostra sullo sport, è composta da cinque sezioni, come gli anelli olimpici, intrecciando arte, architettura, design e ricerca tecnologica. Si parte con la storia dei giochi e la loro connessione con l’arte: il primo pezzo è la pattinatrice di bronzo dello scultore impressionista Paolo Troubetzkpy, mentre dirimpetto c’è il poster di Marino Marini per le olimpiadi di Monaco 1972. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arte, sport e inverno. La mostra Fuoripista

