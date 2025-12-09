Arriva la televisita fiscale per le assenze dal lavoro La novità dal 18 dicembre | come e perché

Quando il lavoratore starà a casa per malattia, il medico potrà effettuare una visita a distanza, senza necessariamente ricevere il paziente in studio e senza la necessità di vista fiscale al domicilio. È una novità in arrivo dal 18 dicembre, resa possibile da quanto previsto nel Ddl Semplificazioni. È destinata a rappresentare una piccola rivoluzione. Visita fiscale per malattia: cosa cambia. L’introduzione della possibilità di “televisita” è contemplata dall’articolo 58 della legge 1822025, ossia il Ddl Semplificazioni che entrerà in vigore il 18 dicembre. Il testo introduce una novità per il rilascio del certificato per l’assenza del lavoratore dovuta alla malattia: è previsto, infatti, che il medico di famiglia possa, diversamente a quanto avviene oggi, rilasciarlo anche a distanza tramite una televisita. 🔗 Leggi su Dilei.it

