Arriva il saldo Imu | Palermo è la città meno cara d' Italia
Arriva il saldo Imu e Palermo è la città meno cara d'Italia. Scadranno il prossimo 16 dicembre i termini per pagare il saldo della tassa di possesso sugli immobili che varia più che mai in maniera notevole a seconda dei territori. Secondo uno studio del servizio Stato Sociale, Politiche fiscali e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
'Lotteria' Imu, 3.000 euro a Roma e Milano, meno di 400 a Palermo e Pesaro - La mappa dell'Imu è un mosaico di cifre, una vera e propria "lotteria fiscale", derivante da valori "obsoleti ... Segnala ansa.it
Arriva il saldo Imu: Palermo è la città meno cara d'Italia
