Arrigo Sacchi sconvolto dal Milan | Nessuno Nemmeno Allegri

Liberoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan conquista una vittoria fondamentale a Torino, rimontando dallo 0-2 al 3-1 e dimostrando grande carattere. Christian Pulisic si distingue come protagonista della rimonta. Arrigo Sacchi esprime il suo shock per la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza di questo risultato per il percorso stagionale dei rossoneri.

A Torino il Milan firma una vittoria pesantissima, una rimonta clamorosa, passando dallo 0-2 al 3-1 finale, con Christian Pulisic protagonista assoluto del successo. Una vittoria che vale non solo tre punti, ma anche un’iniezione di fiducia e il primato in classifica per la squadra di Massimiliano Allegri. Una partita del genere non poteva che sorprendere anche Arrigo Sacchi. L’ex allenatore e bandiera rossonera, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha raccontato con un pizzico di stupore quanto visto all’Olimpico Grande Torino, soffermandosi soprattutto sulla trasformazione del Milan tra primo e secondo tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

arrigo sacchi sconvolto dal milan nessuno nemmeno allegri

© Liberoquotidiano.it - Arrigo Sacchi sconvolto dal Milan: "Nessuno. Nemmeno Allegri..."

Arrigo Sacchi sul derby: “Gasp? Un maestro della panchina”

Gedeone Carmignani ospite a TvPlay: lo storico vice di Arrigo Sacchi e il calcio di un tempo

Parma-Milan, ospite speciale al Tardini: presente Arrigo Sacchi

arrigo sacchi sconvolto milanSacchi: "Non pensavo che il Milan riuscisse a rimontare il Torino. Pulisic è un valore aggiunto" - Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così sulle pagine della Gazzetta dello Sport la vittoria del Milan sul campo del Torino: "I primi venti minuti contro il Torino ... Da milannews.it