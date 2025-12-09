Arrigo Sacchi sconvolto dal Milan | Nessuno Nemmeno Allegri
Il Milan conquista una vittoria fondamentale a Torino, rimontando dallo 0-2 al 3-1 e dimostrando grande carattere. Christian Pulisic si distingue come protagonista della rimonta. Arrigo Sacchi esprime il suo shock per la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza di questo risultato per il percorso stagionale dei rossoneri.
A Torino il Milan firma una vittoria pesantissima, una rimonta clamorosa, passando dallo 0-2 al 3-1 finale, con Christian Pulisic protagonista assoluto del successo. Una vittoria che vale non solo tre punti, ma anche un’iniezione di fiducia e il primato in classifica per la squadra di Massimiliano Allegri. Una partita del genere non poteva che sorprendere anche Arrigo Sacchi. L’ex allenatore e bandiera rossonera, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha raccontato con un pizzico di stupore quanto visto all’Olimpico Grande Torino, soffermandosi soprattutto sulla trasformazione del Milan tra primo e secondo tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
