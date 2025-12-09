Arluno carabinieri arrivano dopo una segnalazione per maltrattamenti e trovano due etti di marijuana
Arluno (Milano), 9 dicembre 2025 – I carabinieri sono arrivati sul posto richiamati da una segnalazione per una lite in famiglia ma lo strano “aroma” che permeava l’abitazione li ha convinti a una verifica più accurata e la prima impressione non li ha ingannati: oltre che maltrattante, il soggetto in questione deteneva infatti ben 200 grammi di marijuana e si è così guadagnato una doppia denuncia. Tutto è accaduto in questo ultimo fine settimana, quando i militari della stazione di Arluno sono accorsi in un’abitazione per la verifica di una segnalazione che riferiva di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
