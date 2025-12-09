Arisa torna single e racconta le sue prime esperienze sulle app di incontri
Dopo la fine della storia con Walter Ricci, Arisa si ritrova nuovamente single ma con il desiderio di aprirsi al mondo del dating. La cantante lucana, ospite del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, ha raccontato senza filtri la sua avventura nel complesso e variegato universo delle app di incontri. “Chatto solo con stranieri”, ha dichiarato, spiegando che questa scelta nasce dalla curiosità di scoprire persone diverse e confrontarsi con culture differenti, ma anche dalla volontà di vivere il dating online con leggerezza. Le prime esperienze online. La 43enne Rosalba Pippa, nome reale di Arisa, non ha timore di condividere i suoi primi passi con i fan. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Arisa torna con il singolo Nuvole, una ballad emotiva e universale
"The Voice Senior" torna da venerdì 14 novembre su Rai 1 con Antonella Clerici, i coach confermati - Arisa, Loredana Bertè e Clementino - e i nuovi: Nek e Rocco Hunt
Arisa torna a The Voice Senior: debutta in bianco ma con le scarpe pitonate (e gioiello)
The Voice of Italy. . Ottavio torna sul palco di #TheVoiceSenior dopo la seconda chance di Arisa. Questa volta è riuscito a entrare proprio nel suo Team Ottavio canta "Chiamami ancora amore" di Roeberto Vecchioni | The Voice Senior Blind Auditions - facebook.com Vai su Facebook
Arisa torna single e svela: “Uso le app di incontri, chatto solo con stranieri” - Arisa, di nuovo single dopo la fine della relazione con Walter Ricci, racconta a Supernova di Alessandro Cattelan di aver iniziato a usare le app di incontri e di preferire conversazioni con stranieri ... Segnala quilink.it
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it