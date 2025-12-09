Dopo la fine della storia con Walter Ricci, Arisa si ritrova nuovamente single ma con il desiderio di aprirsi al mondo del dating. La cantante lucana, ospite del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, ha raccontato senza filtri la sua avventura nel complesso e variegato universo delle app di incontri. “Chatto solo con stranieri”, ha dichiarato, spiegando che questa scelta nasce dalla curiosità di scoprire persone diverse e confrontarsi con culture differenti, ma anche dalla volontà di vivere il dating online con leggerezza. Le prime esperienze online. La 43enne Rosalba Pippa, nome reale di Arisa, non ha timore di condividere i suoi primi passi con i fan. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Arisa torna single e racconta le sue prime esperienze sulle app di incontri