Arisa confessa | Cerco l’amore sulle app Ma il flirt finisce male

Arisa rivela di aver cercato l’amore sulle app di incontri, confessando di essersi iscritta per trovare la persona giusta. Tuttavia, il suo percorso sentimentale attraverso queste piattaforme non è andato come sperato, e il flirt nato online si è concluso in modo deludente. La cantante ha condiviso la sua esperienza in un’intervista, offrendo uno sguardo sincero sulla ricerca dell’amore ai tempi delle app.

Arisa non ha mai nascosto di cercare l'amore vero e ospite del podcast di Alessandro Cattelan ha svelato di essersi iscritta su una app di incontri per trovare la persona giusta. La confessione di Arisa. La cantante è stata intervistata da Alessandro Cattelan nel podcast Supernova dove ha parlato di musica, ma anche di amore, svelando di utilizzare le app di incontri. Chiacchierando a ruota libera con il conduttore, Arisa ha rivelato: "Uso le app d'incontri, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno". L'artista ha svelato di essersi iscritta è Raya. "Una sorta di Tinder, ma un po' più riservato", ha specificato il conduttore, proprio per questo sarebbero tantissimi i personaggi famosi che si possono trovare in questa app di incontri.