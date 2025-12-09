ariete in gran spolvero strapazzato il chianti

L'Ariete si conferma protagonista nella serie B2 femminile, ottenendo una vittoria importante contro il Chianti Volley. La squadra di Nuti dimostra carattere e qualità, rispondendo alle sfide con determinazione e portando a casa un risultato positivo in un match combattuto.

L’Ariete vince ancora in serie B2 femminile. Grande prova della squadra di Nuti che risponde alle avversità con grinta, qualità e determinazione e si impone per 3-1 (18-25, 21-25, 25-14, 19-25) contro il Chianti Volley. L’Ariete ha guidato i giochi nei primi due parziali, ha sofferto ed assorbito il ritorno avversario nel terzo e poi ha avuto forza e sicurezza per chiudere nel quarto. Prato ora si trova in terza posizione a quota 18 punti, a due lunghezze dalla capolista Genova che sarà ospite dell’Ariete sabato prossimo. La gara. Ariete in formazione forzata dagli infortuni, con Betti in regia e Palandri e Cecchi centrali, Nesi e Saletti in attacco, Fanelli opposto e Conticini libero, ma subito presente e decisa in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net