Arezzo il dottor Marco Biagini eletto Presidente della Società Italiana di Pneumologia Toscana-Umbria

Arezzo, 9 dicembre 2025 – Arezzo, il dotto r Marco Biagini eletto Presidente della Società Italiana di Pneumologia Toscana-Umbria. Il direttore della UOSD Pneumologia Territoriale della Asl Toscana sud est guiderà il biennio 2026-2027, con attenzione alle patologie respiratorie croniche Il dottor Marco Biagini, direttore della UOSD Pneumologia Territoriale della Asl Toscana sud est, è stato eletto Presidente della Società Italiana di Pneumologia (SIPIRS), Sezione interregionale Toscana e Umbria, con l'obiettivo, per il biennio 2026-2027, di coordinare le attività dedicate alla diagnosi e alla cura delle malattie respiratorie, in particolare delle forme croniche a maggior impatto sociale.

