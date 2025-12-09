Arenzano si mobilita contro il piano di Anas | La galleria paramassi? Inutile e super costosa
L’opera sull’Aurelia: spesa di 25 milioni e 450 giorni di lavori. Il sindaco Silvestrini: «Danni enormi, ci sono altre soluzioni». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
