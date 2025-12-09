Area Progressista propone un assessorato alla legalità | Agrigento ha bisogno di trasparenza e scelte coraggiose

Un assessorato alla Legalità e alla Trasparenza, con il compito di verificare ogni passaggio amministrativo del Comune prima che diventi atto pubblico. È questa la proposta avanzata dall’Area Progressista, che per voce del portavoce Nuccio Dispenza annuncia una misura definita “rivoluzionaria”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

