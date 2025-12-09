Ardea avviati i lavori per asfaltare via Pavia
Ardea, 9 dicembre 2025 – Sono iniziati questa mattina i lavori di preparazione per asfaltare via Pavia alla Nuova Florida. La strada che collega via Pratica di Mare con via Rieti, è un’arteria di primaria importanza per i cittadini non solo della Rio Verde-Nuova Florida, ma anche della Banditella alta e bassa, e quindi il centro storico ed il l lungomare. Sarà una via che alleggerirà il traffico locale nella zona della rotatoria di Rio Verde sulla Laurentina. Quest’opera era stata promessa in campagna elettorale dal sindaco Maurizio Cremonini della coalizione di centrodestra. Non serve descrivere la gioia degli abitanti dei centri su riportati, ma soprattutto dei dirimpettai della stessa via Pavia, che di notte si trovavano a discutere con chi ci abbandonava rifiuti di ogni genere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
