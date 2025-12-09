Architetture di luci in piazza E Zattini punge i rosiconi | | Qui Natale sempre in grande

Nella piazza di Forlì, migliaia di persone hanno celebrato l’Immacolata con un’atmosfera natalizia unica. La nuova edizione di ‘Forlì che brilla’ si distingue per un’innovativa architettura di luci, con rosoni che impreziosiscono lo spazio centrale, lasciando il videomapping alle spalle. Zattini commenta ironicamente i critici, sottolineando come qui il Natale sia sempre celebrato in grande stile.

La piazza era piena: a migliaia (fino a 3.000 nei momenti di punta) hanno scelto di trascorrere la festa dell’Immacolata nel cuore cittadino, godendosi le attrazioni e aspettando la nuova edizione di ‘Forlì che brilla’, per la prima volta senza videomapping, sostituito da una complessa architettura di rosoni che circonda la parte centrale dell’ellissi. Già nella prima parte del pomeriggio si pattinava e si cercavano regali nei mercatini di Natale. In alternativa, si poteva bere un buon bicchiere di vin brulè caldo, più per onorare le tradizioni che per necessità, infatti la giornata è favorita da cielo sereno e temperature miti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it