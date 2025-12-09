Arce Binari del gusto

Arce ti porta in viaggio tra sapori e tradizioni!Il 21 dicembre il centro storico diventa un percorso enogastronomico tutto da vivere: nove cantine, prodotti tipici del Lazio, della Valle del Liri e di Arce, musica, visite guidate e l’atmosfera calda di un borgo che sa accogliere.Un viaggio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it