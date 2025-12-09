Araujo addio shock al Barcellona | la Serie A osserva

L'addio di Araujo al Barcellona potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato italiano. La situazione delicata in Catalogna, con il difensore uruguaiano che valuta l’addio, si inserisce in un contesto di equilibrio sempre più sottile tra le grandi rivali della Liga. Ecco cosa potrebbe cambiare per i club di Serie A e le strategie di mercato.

In casa blaugrana, situazione delicatissima per l’uruguaiano, che starebbe pensando all’addio definitivo: cosa cambia per il mercato italiano In Spagna, il Barcellona si è portato, nel weekend, a quattro lunghezze di vantaggio sul Real Madrid. Ma non tutto prosegue per il meglio, in realtà, nella squadra di Flick. Che finora in Europa non ha convinto e che è alle prese con la situazione di Araujo. La cui auto-sospensione dalla squadra potrebbe addirittura essere definitiva. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nelle ultime gare, il difensore si è chiamato fuori, dopo la sciocchezza commessa contro il Chelsea, che gli è costata l’espulsione e ha costretto i suoi a giocare per più di un tempo in dieci, poi perdendo per 3-0. 🔗 Leggi su Calciomercato.it