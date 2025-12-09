Apre la stagione di prosa del Dragoni Domani tutti ‘Benvenuti a casa Morandi’

Domani sera al Teatro Dragoni di Meldola prende il via la stagione di prosa con lo spettacolo ‘Benvenuti a casa Morandi’. Una commedia brillante, ricca di musica e momenti divertenti, interpretata da un cast di talento, pronta a inaugurare un nuovo entusiasmante ciclo teatrale.

Parte domani sera la stagione di prosa al Teatro Dragoni di Meldola con lo spettacolo (inizio alle ore 21) ' Benvenuti a casa Morandi ' di Marianna Morandi, Marco Morandi, Elisabetta Tulli, Pino Quartullo e con Marcello Sindici, una commedia brillante e sincera, ricca di musica ed episodi divertenti. La regia è firmata da Pino Quartullo. Marianna e Marco sono due figli d'arte e nell'arte crescono tra canzoni famose, film di successo, rotocalchi, e ospitate in tv. In scena fratello e sorella si ritrovano a svuotare la casa della loro tata (per cinquant'anni a casa Morandi), che è passata a miglior vita, e scoprono che questa donna li ha talmente amati da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta.