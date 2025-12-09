Approvato il nuovo regolamento di educativa scolastica Silvia Fattorini | Vittoria storica del popolo anconetano

Anconatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Oggi, martedì 9 dicembre 2025, la quarta e la quinta commissione del consiglio comunale di Ancona hanno approvato il nuovo regolamento comunale relativo all’educativa scolastica. Tra chi applaude per il provvedimento c’è anche la Consulta per i diritti delle persone con disabilità del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Telese Terme, approvato il nuovo regolamento sulla refezione scolastica

Approvato il progetto per il nuovo ospedale di Vasto, investimento di 149 milioni per realizzare 239 posti letto

Approvato un nuovo impianto fotovoltaico nel monumento naturale della Selva di Paliano

approvato nuovo regolamento educativaRette asili, detrazioni fino all’80%. Il Pd promuove il regolamento - Passanese: "Equità e sostegno. Segnala msn.com