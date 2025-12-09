Approvato il nuovo regolamento di educativa scolastica Silvia Fattorini | Vittoria storica del popolo anconetano
ANCONA – Oggi, martedì 9 dicembre 2025, la quarta e la quinta commissione del consiglio comunale di Ancona hanno approvato il nuovo regolamento comunale relativo all’educativa scolastica. Tra chi applaude per il provvedimento c’è anche la Consulta per i diritti delle persone con disabilità del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Telese Terme, approvato il nuovo regolamento sulla refezione scolastica
Approvato il progetto per il nuovo ospedale di Vasto, investimento di 149 milioni per realizzare 239 posti letto
Approvato un nuovo impianto fotovoltaico nel monumento naturale della Selva di Paliano
M5, punto di svolta: prolungamento a Monza approvato e nuovo cronoprogramma fino al 2033 ora su milanocittastato.it e sul primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Prima notizia al TG1: approvato il nuovo regolamento europeo sui Paesi sicuri e su altri profili in tema di migrazione. Peccato al TG1 non dicano che manca ancora l'accordo con il Parlamento Ue, e non sarà cosa facile, visti i pareri discordanti in Ue su questo Vai su X
