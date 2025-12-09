Apple e Samsung ancora in vetta | ecco i telefoni più venduti del terzo trimestre
Nessuna grande sorpresa dagli ultimi aggiornamenti nella classifica degli smartphone più venduti: Apple e Samsung ancora in testa. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
Gianni Ranalletta. . Anche se avete un Samsung vale comunque la pena entrare nell’Apple Store di Roma! È dentro Palazzo Marignoli, un palazzo ottocentesco con marmi, affreschi e un cortile segreto nel cuore di Via del Corso. #GianniRanalletta #Roma #P - facebook.com Vai su Facebook
Offerte Amazon 4 dicembre: Apple, Samsung, HP, Philips, DJI, Ecovacs, LG, Xiaomi dlvr.it/TPcx9y Vai su X
Apple torna in vetta e supera Samsung grazie all’iPhone 17 - Le stime di Counterpoint certificano il sorpasso: il boom di iPhone 17 porta Apple davanti a Samsung per la prima volta dopo 14 anni. msn.com scrive