Appiano Gentile Inter | matchday di Champions League con il Liverpool

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Como, questa sera il Liverpool a San Siro in Champions League. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

