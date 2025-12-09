Appiano Gentile Inter | matchday di Champions League con il Liverpool

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Como, questa sera il Liverpool a San Siro in Champions League. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

