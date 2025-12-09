Appiano Gentile Inter | matchday di Champions League con il Liverpool
Le ultime notizie di formazione dell'Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Como, questa sera il Liverpool a San Siro in Champions League. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match.
“Dov’è Lautaro? Lauti?”: scatta l’allarme ad Appiano Gentile, il capitano dell’Inter non si allena prima dell’Ajax
Appiano Gentile Inter: è la vigilia di Ajax Inter! Infortunio Lautaro Martinez? Chivu atteso in conferenza
Ranocchia torna a Appiano Gentile: il legame con l’Inter continua sotto la guida di Chivu
MERCATINO DI BENEFICENZA – APPIANO GENTILE Domenica 14 dicembre · Piazza Libertà · 9:00 – 17:00 Il Natale è il momento in cui un piccolo gesto può davvero cambiare qualcosa. Il mercatino di beneficenza torna in piazza per sostenere progetti ch
Inter, Calhanoglu torna ad Appiano: "Resto qui, tutto chiarito con Lautaro" - I primi giocatori dell'Inter si sono ritrovati ad Appiano Gentile, in vista del vero e proprio raduno previsto per sabato 26 giugno.
