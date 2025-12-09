Appendono cinque palle come addobbo di Natale ma i vicini si infuriano | Sono da compleanno toglietele È scontro in un condominio a Senigallia
Se è vero che a Natale si è tutti più buoni, non vale per i giorni precedenti. A maggior ragione quando si tratta di screzi condominiali proprio riguardo a decorazioni festive. Nel caso di un condominio a Senigallia, in via Campo Boario 5, si tratta di cinque palle di Natale. Un addobbo che una famiglia ha deciso di appendere all’esterno del loro appartamento, da una finestra all’altra, e che ha infastidito non poco alcuni condomini. Tanto da spingerli a ottenere dall’amministratore l’ordine di rimozione. Il motivo? « Sembrano più addobbi da compleanno che natalizi ». Il racconto della residente: «Hanno minacciato sanzioni». 🔗 Leggi su Open.online
Enrica Sabatini. . A Napoli nasce un nuovo modo di fare partecipazione: i #Debate Civici. Cinque mesi di formazione, cinque mozioni da dibattere, quattro scuole coinvolte e una città che decide di far sedere sugli scranni del Consiglio comunale i suoi giovani. - facebook.com Vai su Facebook
Appendono cinque palle come addobbo di Natale ma i vicini si infuriano: «Sono da compleanno, toglietele». È scontro in un condominio a Senigallia - A maggior ragione quando si tratta di screzi condominiali proprio riguardo a decorazioni festive. Segnala msn.com
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it