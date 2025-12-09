Appendono cinque palle come addobbo di Natale ma i vicini si infuriano | Sono da compleanno toglietele È scontro in un condominio a Senigallia

Se è vero che a Natale si è tutti più buoni, non vale per i giorni precedenti. A maggior ragione quando si tratta di screzi condominiali proprio riguardo a decorazioni festive. Nel caso di un condominio a Senigallia, in via Campo Boario 5, si tratta di cinque palle di Natale. Un addobbo che una famiglia ha deciso di appendere all’esterno del loro appartamento, da una finestra all’altra, e che ha infastidito non poco alcuni condomini. Tanto da spingerli a ottenere dall’amministratore l’ordine di rimozione. Il motivo? « Sembrano più addobbi da compleanno che natalizi ». Il racconto della residente: «Hanno minacciato sanzioni». 🔗 Leggi su Open.online