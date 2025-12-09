Aperto lo sportello sociale

Al centro Creativo Casentino è stato inaugurato un nuovo sportello sociale di VivArte Aps, associazione di promozione sociale. L'iniziativa offre servizi di assistenza e supporto per diverse esigenze, tra cui pratiche Isee, bonus sociali, mediazione linguistica, ricongiungimenti familiari, permessi di soggiorno, asilo politico, inclusione di detenuti e persone con dipendenze.

Al centro Creativo Casentino è stato aperto un nuovo sportello di ascolto di VivArte Aps, un’associazione di promozione sociale che si occupa di assistenza Isee, bonus sociali, mediazione linguistica, ricongiungimenti familiari, permessi di soggiorno, asilo politico, sostegno ai detenuti e alle famiglie, supporto alle persone con dipendenze, flussi migratori. Il progetto è stato reso possibile anche dall’interessamento dell’amministrazione di Bibbiena e dal sostegno logistico offerto dal C3. Il presidente dell’associazione è Enrico Lettig, la vice presidente Arianna Paperini, segretaria Andrea Gaia Giustini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperto lo sportello sociale

Altre letture consigliate

Un nuovo sportello per il sostegno legale nelle aree interne: aperto a Camerino l’Ufficio di Prossimità - facebook.com Vai su Facebook

E' aperto lo sportello "Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti", misura del PR FESR 2021-2027, che mira a favorire la crescita sostenibile e la competitività delle PMI attraverso una serie di strumenti finanziari mirati. Link al bando bandi.regione.piemonte. Vai su X

Bergamo per i servizi sociali Aperto uno sportello unico - Un'unica porta di accesso per orientarsi e raccogliere informazioni sui Servizi sociali offerti dal Comune di Bergamo, senza più "correre" da un ufficio all'altro, da un'assessorato all'altro. Segnala ecodibergamo.it