Anziani nel bosco senza servizi Andreina e Antonio | Quattro anni a chiedere aiuto nessuno risponde

Andreina e Antonio vivono isolati nel bosco di Fossombrone da quattro anni, senza accesso ai servizi essenziali. Nonostante le numerose richieste di aiuto, nessuna risposta è stata ricevuta. La loro vicenda evidenzia le difficoltà degli anziani che vivono in condizioni di isolamento e carenza di supporto.

Fossombrone (Pesaro e Urbino) martedì 9 dicembre 2025 - «Anche noi abitiamo in una casetta nel bosco. Dopo 4 anni non è successo nulla!». È con questa frase che Andreina De Tomassi, settantenne della Casa degli Artisti del Furlo, ha scelto di intervenire sul dibattito nazionale legato alla "famiglia nel bosco". Il suo racconto nasce dall'esperienza quotidiana di chi vive realmente nelle aree interne, tra difficoltà strutturali e una fragilità spesso ignorata. De Tomassi (74 anni) vive da anni in una abitazione immersa nel bosco di Sant'Anna del Furlo, insieme al marito Antonio Sorace (73). Una scelta di vita legata all'arte e alla natura, che però oggi si scontra con problemi essenziali: «La stradina per arrivare qui è tutta sconnessa e piena di buche – spiega – ci riscaldiamo o con la legna, o con il gas, ma lo usiamo pochissimo!».