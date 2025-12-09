anziani in fila per le visite tornate quando avrete 120 anni

ANAP: “OH, BASTA CO’ ‘STA MANFRINA, CI VORREBBE UN MIRACOLO. O ALMENO UN APPUNTAMENTO!” Arezzo – In Italia gli over 65 rinunciano alle cure. Ma non perché un gni garbi: è che pe’ prenotare una visita ci vuole la pazienza di un monaco tibetano e la salute di un maratoneta kenyano. Secondo PASSI d’Argento – che, a giudicare dal nome, pare un concorso di ballo ma invece è dell’Istituto Superiore di Sanità – il 18% degli anziani, davanti alle liste d’attesa ha detto “lasciamo perdere, ci rivediamo nell’altra vita”. L’Anap, cioè l’associazione dei Pensionati di Confartigianato, guarda la situazione e dice: “Ragazzi, qui s’ha da muoversi, che sennò tra un po’ gli ultra 65enni diventano ultra 80enni prima che arrivi l’appuntamento!” E infatti il presidente Angiolo Galletti l’ha messa giù chiara: “Servono interventi immediati: analisi, rafforzamento del servizio pubblico, prestazioni di prossimità. 🔗 Leggi su Lortica.it

