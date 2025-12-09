Anziana investita da una Citroen C5 in ospedale in condizioni disperate

Un grave incidente si è verificato oggi nel tardo pomeriggio lungo le strade della provincia di Padova, coinvolgendo un'anziana investita da una Citroen C5. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Ancora un grave incidente lungo le strade della provincia di Padova. Nel tardo pomeriggio odierno 9 dicembre alle 17.30 una donna di 85 anni mentre stava attraversando la strada all'altezza di via Torino ad Albignasego è stata investita da un'auto. L'anziana dopo l'impatto è rotolata sull'asfalto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

VITERBO - La donna è stata urtata dalla vettura ed è finita a terra con una brutta caduta