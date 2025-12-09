Antonio Razzi balla con un monsignore alla festa dei Cavalieri di Malta ma l’Ordine smentisce | Nessun legame con noi

Un video pubblicato dall’ex senatore Antonio Razzi sul suo profilo Facebook ha attirato l’attenzione della rete. Nel filmato, l’ex parlamentare teatino si mostra durante un momento conviviale di quella che definisce “la festa dei Cavalieri di Malta”, dove appare mentre balla con il monsignore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

antonio razzi balla monsignoreRazzi, l'ex senatore balla scatenato alla festa dei Cavalieri di Malta: giravolte, passi improvvisati e tante risate VIDEO - In occasione della festa dei Cavalieri di Malta, Antonio Razzi si è reso protagonista di un momento molto apprezzato dai presenti. ilgazzettino.it scrive

