António Costa abbozza una risposta alla Strategia di sicurezza americana e dice | prepariamoci

Ilfoglio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

António Costa ha iniziato a delineare una possibile risposta europea alla recente strategia di sicurezza americana, invitando Bruxelles a prepararsi. Dopo tre giorni di riflessione, i leader dell’Unione europea hanno formulato una prima presa di posizione, segnando un passo importante nel coordinamento comunitario di fronte alle nuove sfide internazionali.

Bruxelles. I leader dell’Unione europea hanno avuto bisogno di tre giorni per articolare una prima timida risposta alla nuova. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

