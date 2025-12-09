António Costa abbozza una risposta alla Strategia di sicurezza americana e dice | prepariamoci
António Costa ha iniziato a delineare una possibile risposta europea alla recente strategia di sicurezza americana, invitando Bruxelles a prepararsi. Dopo tre giorni di riflessione, i leader dell’Unione europea hanno formulato una prima presa di posizione, segnando un passo importante nel coordinamento comunitario di fronte alle nuove sfide internazionali.
Bruxelles. I leader dell'Unione europea hanno avuto bisogno di tre giorni per articolare una prima timida risposta alla nuova.
