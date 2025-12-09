Antonella Elia contro Monica Setta | Sulla sua lealtà ci sarebbe molto da dire! e il suo ex commenta

Antonella Elia ha sollevato dubbi sulla lealtà di Monica Setta, commentando in modo diretto sotto un video ironico di Trash Italiano dedicato alle interviste di Storie al bivio. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni e commenti, incluso quello del suo ex, in un clima di tensione e confronto pubblico tra le due protagoniste.

Antonella Elia non è una che le manda a dire e lo ha dimostrato con un commento sulla "lealtà" di Monica Setta che ha lasciato sotto un video ironico della pagina Instagram di Trash Italiano che celebra i momenti più cult delle interviste di Storie al bivio. La showgirl non ha esplicitato le ragioni del suo commento, ma si ipotizza che sia legato alle recenti apparizioni del suo ex Pietro Delle Piane nel programma più "straordinaaaario" della tv. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trashitaliano) Il video pubblicato da Trash Italiano è una raccolta dei momenti cult delle interviste della Setta nei quali la conduttrice di incalza gli ospiti del programma Storie al bivio su "tradimenti, delusioni, disillusioni" della loro vita privata, ma anche su aborti, dipendenze e lutti.

