Antitrust multa da 4,2 milioni a Sky Italia | Comunicazioni ingannevoli e offerte non rispettate

L'Antitrust ha inflitto a Sky Italia una multa di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, tra cui comunicazioni ingannevoli e offerte non rispettate. L'azione si concentra sulle modalità di pubblicizzazione e gestione dei prezzi degli abbonamenti TV, sollevando questioni sulla trasparenza e tutela dei consumatori.

L' Antitrust ha sanzionato Sky Italia con una multa complessiva di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette legate ai prezzi degli abbonamenti TV. L'Autorità sottolinea che il procedimento riguarda tre distinte violazioni: comunicazioni ingannevoli sugli aumenti dei costi, applicazione di tali aumenti a offerte Now TV, e promozioni non rispettate sui pacchetti aggiuntivi. In particolare, per le comunicazioni considerate ingannevoli relative agli aumenti dei costi degli abbonamenti ai servizi TV Sky, è stata disposta una sanzione di 2 milioni di euro. La misura riguarda messaggi che non chiarivano in modo trasparente le variazioni dei prezzi.

Antitrust multa 6 compagnie petrolifere per oltre 936 milioni

Antitrust multa per 936 milioni in totale Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil

Maxi multa dell’Antitrust all’Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil: «Si sono accordate sul prezzo del carburante»

Teleselling aggressivo: l'Antitrust multa sei call center per pratiche commerciali ingannevoli

Multa da 500mila euro dell' #Antitrust a #WizzAir. In merito al servizio 'Wizz all you can fly', abbonamento che permette di volare a 599 euro su tutte le rotte internazionali coperte dal vettore, la compagnia aerea avrebbe omesso 'informazioni puntuali'

Dall'Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per 3 pratiche commerciali scorrette: «Stiamo stupiti da questa sanzione» - La nota della tv satellitare: «Restiamo convinti della correttezza del nostro operato e ci riserviamo di valutare tutte le azioni necessarie nelle sedi più opportune»