Antitrust indaga su IA firmata Google
13.00 Indagine formale dell'Antitrust europea per stabilire se Google abbia violato le norme Ue sulla concorrenza, nell' ambito delle sue attività di sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Commissione Ue vuol capire se Google abbia falsato gli scenari, imponendo ai creatori (nello specifico, su Youtube) di concedere l'uso dei propri contenuti per lo sviluppo dell'IA firmata Google, in pratica un obbligo non remunerato. Allo stesso tempo, sospetta la Ue, gli altri sviluppatori non possono accedere ai materiali e rischiano svantaggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
L'UE indaga Google: possibile abuso dei contenuti online per sviluppare l'IA? Bruxelles punta il dito su condizioni contrattuali e concorrenza. #Antitrust #IntelligenzaArtificiale #Google Vai su X
Autorità Antitrust Ue indaga su #Meta, ha favorito la sua AI su WhatsApp a scapito dei rivali. Commissione pronta a colpire Nuovo scontro tra Bruxelles e Big Tech. L’Antitrust europea sospetta che la società di #Zuckerberg stia ostacolando le AI rivali per f - facebook.com Vai su Facebook
L'Ue indaga su Google per uso contenuti editori per l'IA - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust per verificare se Google abbia violato le norme Ue sulla concorrenza utilizzando, per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, i contenuti deg ... Scrive msn.com
