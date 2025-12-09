Antitrust indaga su IA firmata Google

13.00 Indagine formale dell'Antitrust europea per stabilire se Google abbia violato le norme Ue sulla concorrenza, nell' ambito delle sue attività di sviluppo dell'intelligenza artificiale. La Commissione Ue vuol capire se Google abbia falsato gli scenari, imponendo ai creatori (nello specifico, su Youtube) di concedere l'uso dei propri contenuti per lo sviluppo dell'IA firmata Google, in pratica un obbligo non remunerato. Allo stesso tempo, sospetta la Ue, gli altri sviluppatori non possono accedere ai materiali e rischiano svantaggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it